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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بسبب «كورونا».. «مسرح الجنوب» ينظم مهرجان مسرحي عالمي «أون لاين»

السبت 21/مارس/2020 - 05:02 م
هيثم الهواري
هيثم الهواري
أمير محمد خالد
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أعلنت مؤسسة س للثقافة والإبداع المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بالتعاون مع مهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربي في تونس برئاسة المخرج نوار الضويوي، عن إقامة الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمي "أون لاين" يتم بثها على صفحات ومواقع المهرجان يوم 27 مارس الحالي، احتفالا بيوم المسرح العالمي وتحديا لفيرس الكورونا الذي أثار الرعب في العالم.

قال حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان، في تصريحات صحفية له، إن نظرا للتحديات التي فرضتها علينا الظروف وتماشيا مع القررات الاحترازية التي اتخذتها الدول لسلامة وأمن الوطن، قررنا إقامة مهرجان مسرحي عالمي على النت، يتضمن عروض مسرحية من مختلف دول العالم وأيضا فيديوهات للورش التدريبية في مختلف مجالات المسرح، على صفحات المهرجانين في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الموقع الرسمي للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، تحديا للفيرس ومواجهته بالفن والعروض المسرحية.

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