العراق تغلق مدينة الصدر وتدعو زائري الإمام الكاظم للحجر الصحي

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، عن إغلاق مدينة الصدر، شرقي بغداد، بالجدران الكونكريتية، ودعت المشاركين في زيارة الإمام الكاظم إلى الحجر الطوعي 14 يوما، ضمن مواجهة فيروس كورونا.ومن جهتها، دعت وزارة الصحة العراقية المواطنين إلى الالتزام بالحظر الشامل، ومنع التنقل والتجمعات، خاصة بعد انتهاء مراسم زيارة الأمام الكاظم، ودعت المشاركين فيها إلى الالتزام بالحجر المنزلي الطوعي لمدة أسبوعين.يشار إلي أن قيادة عمليات بغداد دعت عبر مكبرات صوت متجولة، المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال وعدم الخروج من المنازل، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا.