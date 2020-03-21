غلق دير الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي

قرر الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي، غلق الدير لمدة أسبوعين.كما قرر الأنبا باخوميوس الإلغاء النهائي لجميع الأنشطة والقداسات بدءًا من اليوم، لمدة 15 يومًا متتاليًا، عقب اجتماع المجمع المقدس اليوم.وقال الأنبا باخوميوس، إنه لن يسمح بأي زيارات للدير للاحتراز والحرص على سلامة الزائرين من انتشار فيرس كورونا.