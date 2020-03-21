للمصريين بالسعودية.. قرارات جديدة فى ظل أزمة «كورونا»

أصدرت المملكة العربية السعودية 10 خطوات اقتصادية عاجلة يستفيد منها المواطنون والمقيمون في ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا، من بينها تجديد إقامة الوافدين المسافرين في إجازات دون رسوم في حالة انتهاء الإقامة في فترة تواجدهم بالخارج، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة لمدة 6 أشهر لمن لم يتمكنوا من العودة إلى أعمالهم في المملكة، وذلك دون رسوم أيضًا، وتجديد وثائق التأمين تلقائيًا لمدة 6 أشهر دون رسوم جديدة، وكذا تأمين السيارات الخاص.‎كما تشمل الخطوات إيقاف دفع الإيجارات المستحقة للمؤجر لمدة 6 أشهر اعتبارا من مارس الجاري، والسماح للمستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك حتى لو كان العقد طويل الأجل ولمدة 3 أشهر، وإيقاف العمل بنظام التوطين والتفتيش لمدة 6 أشهر.