الجزائر تغلق كافة المقاهي والمطاعم بالعاصمة بسبب «كورونا»

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، عن الغلق الفوري لكافة المقاهي والمطاعم بالجزائر العاصمة ومنع حركة التنقل ما بين المدن والولايات بواسطة وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة وحركة تنقل القطارات في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وقالت ولاية الجزائر العاصمة، في بيان إن ذلك يندرج في إطار الإجراءات والتدابير الرامية إلى حماية صحة وسلامة المواطنين من خطر فيروس كورونا وللحد من انتشار العدوى في الأوساط العامة وتنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية.وأهابت ولاية الجزائر العاصمة بالمواطنين، تفهم هذه الإجراءات والتقيد بها التي تندرج في إطار الحرص الشديد للحفاظ على الصحة العمومية التي لا يمكن بأية حال من الأحوال التهاون بشأنها.ودعا البيان جميع المواطنين إلى الالتزام الصارم بمحتويات الإجراءات المتخذة خاصة وأن الوقاية تبقى أحسن وسيلة للحماية من الإصابة كما تدعوهم للبقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس.