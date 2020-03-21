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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن بوست: يجب إلغاء أوليمبياد طوكيو 2020 أو تأجيلها

السبت 21/مارس/2020 - 04:57 م
أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو
أ.ش.أ
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اقترحت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم السبت، إلغاء دورة الألعاب الأوليمبية التي تنظم يوليو المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو أو على الأقل تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، في مقالها الافتتاحي اليوم، إنه مع قدوم رياضيين من 200 دولة حول العالم، والمتوقع أن يصل عدد المشاهدين إلى الملايين، فإن الألعاب الصيفية لديها كل المقومات لتكون حاضنة للفيروس، مما سيؤدي إلى انتشاره القاتل.

وأضافت أنه حتى إذا كان هناك بعض التقدم في مكافحة الفيروس في الأشهر الأربعة ونصف المقبلة، وهو ما يقول خبراء العلوم والصحة أنه من غير المحتمل تمامًا، فإنه قد حدثت بالفعل تطورات في المجتمع الرياضي تتطلب تأجيل الألعاب وعلى رأسها إغلاق الدوريات الرياضية العالمية، وبالتالي لم يتمكن الرياضيون الأوليمبيون من التدريب.

وأشارت الصحيفة إلى وصول الشعلة الأوليمبية إلى اليابان، أمس الجمعة، ولكن لم يكن هناك أي من الضجيج التقليدي الذي يصاحب عادة الاحتفال الذي يمثل البداية الرسمية للحدث الرياضي العالمي، وبسبب المخاوف بشأن انتشار الفيروس التاجي الجديد تم إغلاق الحدث أمام الجمهور.

وفي نفس السياق، دعا الاتحاد الأمريكي للسباحة، اليوم السبت، كلا من اللجنتين الأوليمبية والبارالمبية في الولايات المتحدة إلى المطالبة بتأجيل دورة الألعاب الأوليمبية القادمة (طوكيو 2020).

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