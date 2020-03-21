خارجية اليمن ترحب بدعوة المبعوث الأممي إطلاق سراح جميع الأسرى

رحبت وزارة الخارجية اليمنية اليوم السبت، بدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لإطلاق سراح جميع الأسرى.وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية: نرحب بدعوة المبعوث لإطلاق سراح جميع الأسرى، وهو ما سعت إليه الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحت، ونجدد دعوتنا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط، ونحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين.وكان مارتن جريفيث، دعا الأطراف اليمنية إلى سرعة إطلاق جميع الأسرى والمحتجزين، خشية الإصابة بفيروس كورونا.وقال جريفيث - في حسابه عبر (تويتر) أمس، أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في ‎اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس ‎كورونا المستجد.