غلق دير الأنبا شنودة في سوهاج

قرر الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج الإلغاء النهائي لجميع الأنشطة والقداسات بدءًا من اليوم، لمدة 15 يومًا متتاليًا، عقب اجتماع المجمع المقدس اليوم.وقال رئيس دير الأنبا شنودة في بيانه، اليوم، إنه لن يسمح بأي زيارات للدير للاحتراز والحرص على سلامة الزائرين من انتشار فيرس كورونا.