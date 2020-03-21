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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستقبل وطن بالإسكندرية يواصل حملات التطهير والتعقيم بمختلف المناطق

السبت 21/مارس/2020 - 04:50 م
حملات التطهير والتعقيم
حملات التطهير والتعقيم
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واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، حملات التطهير والتعقيم في مختلف المناطق بنطاق المحافظة، وذلك تحت إشراف الأمين المساعد للحزب بالإسكندرية محمد السيد مجاهد، وبحضور المهندس محمد الخيال، أمين التنظيم بالمحافظة، والأستاذ صالح عبدالمعز، أمين دائرة المنتزه أول.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله: إن حملات الحزب مستمرة لليوم الرابع على التوالي، لتطهير وتعقيم مختلف المنشآت في المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره في أغلب دول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تهدف في الأساس إلى مساندة الدولة في خطتها للتغلب على هذا المرض.

وأضاف ضيف الله، أن الحملة توجهت اليوم لتطهير وتعقيم مبنى الإذاعة والتلفزيون بمنطقة باكوس، مشيرًا إلى أن فرق التطهير والتعقيم مجهزة بالكامل بالمعدات اللازمة لأداء مهمتها على أكمل وجه.

جدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

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