روسيا: 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد -19)، اليوم السبت، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 منطقة في روسيا، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 306.وجاء في بيان للمقر: "تم تسجيل 53 حالة إصابة بالفيروس في 18 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.ووفقا للمقر، تم تسجيل 17 إصابة في ضواحي موسكو، و6 في موسكو و5 في تتارستان و4 في منطقة نيجني نوفجورود، وثلاثة في منطقة سفيردلوفسك، وحالتين في كل من تولا وكالينينجراد وسان بطرسبرج وكذلك في قبردينو - بلقاريا وإقليم كراسنودار.وسجلت حالة واحدة في مناطق ريازان وكورجان وتشيليابينسك، وكذلك مناطق ستافروبول وكراسنويارسك وخاباروفسك وشبه جزيرة القرم ومنطقة خانتي مانسي المستقلة.وقد ثبت، حسب البيان، أن المصابين زاروا بلدانا تأثرت بعدوى فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، وتم وضع جميع المصابين في جناح الأمراض المعدية في المستشفيات، ويتم تأكيد النتائج في الوقت المناسب.وأشار البيان إلى أنه تم تحديد دائرة الأشخاص الذين تواصلوا معهم على الأراضي الروسية، والعمل جار لوضعهم تحت الإشراف الطبي، ويتم إجراء الفحص المختبري.ووفقا للمقر، فإنه خلال اليوم الماضي، تماثل أربعة أشخاص للشفاء من الفيروس، ثلاثة منهم في موسكو وواحد في ضواحيها.