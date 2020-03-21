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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في السعودية لـ392

السبت 21/مارس/2020 - 04:46 م
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا بالسعودية اليوم، تسجيل 48 حالة جديدة في المملكة حتى الآن، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه من بين الحالات الجديدة حالات ارتبطت بالسفر، و5 حالات لممارسين صحيين وإداريين في منشأة صحية خاصة بالرياض، وهم بدون أعراض صحية، وتم إجراء العزل، وإغلاق المنشأة احترازيًا، وبقية الحالات وهي غالبيتها كانت ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات سابقة، وارتبط بعضها بحضور مناسبات اجتماعية كالتجمع للعزاء واللقاءات العائلية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ أكثر من 275 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 88 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 11400 حالة.

وأهاب بالجميع إلى البقاء في منازلهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مبينا أنه تعافت 8 حالات إضافية، ليكون إجمالي الحالات المتعافية (16) حالة، والحالات المتبقية معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين في العناية المركزة ولا توجد وفيات.

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