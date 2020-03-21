مطران البلينا يعلن إغلاق كنائس الإيبارشية لمدة 15 يومًا بسبب «كورونا»

قرر الأنبا ويصا مطران البلينا وتوابعها، الإلغاء النهائي لجميع القداسات بالكنائس من اليوم، ولمدة 15 يومًا متتاليًا، عقب اجتماع المجمع المقدس اليوم السبت، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الأنبا ويصا في بيانه اليوم، إن أي جنازات في إيبارشية البلينا، تكون قاصرة فقط على أسرة الراحل، وتغلق الكنائس غلقا تاما ولن يتواجد فيها أحد.