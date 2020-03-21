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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محافظ بغداد يلوح باللجوء للحجر الصحي الإجباري في حال مخالفة الحظر

السبت 21/مارس/2020 - 04:43 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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حذر محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، من تفشي وتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في حال عدم التزام المواطنين بحظر التجوال الطوعي.

ولوح العطا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا)، باللجوء إلى الحجر الصحي الإجباري في حال مخالفة الحظر.. مشيرا إلى أن بغداد تمتلك خططا يومية وأسبوعية وشهرية للسيطرة على المرض وأن جميع الأجهزة الأمنية والخدمية والدوائر الساندة تؤدي واجبها على أتم وجه.

ومن جانبه؛ قال مدير عام دائرة صحة الرصافة، إن عدم التزام المواطنين بالحظر يصعب من مهمة وعمل الفرق الصحية وما نخشاه هو حدوث تفش وبائي وفقدان السيطرة على عدد الإصابات تمامًا كما حدث في بعض الدول في حالة استمرار المواطنين بعدم الالتزام بإجراءات الحظر وتوصيات خلية الأزمة، مؤكدا أنه في حالة التزام الجميع بالحظر ولمدة أسبوعين سيسهم ذلك بشكل كبير في تقويض الوباء والسيطرة عليه وإنهائه.

وفي السياق ذاته؛ أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق حتى اليوم، يبلغ 214 مصابا وعدد حالات الشفاء 51 حالة وعدد الوفيات 17 حالة.

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