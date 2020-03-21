قناة السويس: استكمال أعمال التطهير بميناء السخنة والأدبية وأبراج الإرشاد

قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، باستكمال أعمال التطهير والتعقيم في ميناء السخنة والمباني الإدارية وبرج الإرشاد، وكذا ميناء الأدبية، وذلك في إطار التوجيهات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وقد تمت أعمال التطهير والتعقيم للمكاتب الإدارية وكل المحتويات بالموانئ التابعة للقطاع الجنوبي (ميناء العين السخنة والأدبية) واستمرار هذه الأعمال لليوم الثاني على التوالي.وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة إن المنطقة الاقتصادية تقوم بدورها في التوعية لكل العاملين لأخذ الاحتياطات حرصا على سلامة كل العاملين والمترددين على مكاتب ومقار المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة وتبذل كل الجهود للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، داعيا كل العاملين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حماية لأنفسنا وحماية لبلدنا.