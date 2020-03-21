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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«جدعان في الغربة».. قصة مصري يتطوع لمساعدة الناس في التشيك

السبت 21/مارس/2020 - 04:41 م
كورونا
كورونا
إيمان ماهر
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انتشر فيروس كورونا المستجد كالنار في الهشيم بكل دول العالم، مبادرات عديدة من المصريين سواء خارجا أو داخل البلاد للمساعدة في مرور هذه الأزمة.

مصطفى توم مصري يعيش في جمهورية التشيك من سنوات عديدة يعمل هناك في إحدى شركات السيارات وأصدر أول مجلة مصرية هناك.

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد قرر أن يساهم في خدمة البلد، وخصوصا أن لديه خبرة في مجال التمريض والإسعافات.

ويقول مصطفى توم ابن محافظة الإسكندرية"للدستور":"الناس هنا سايبين كل حاجة على مسئولية الحكومة. أنا بافكر أنشط الناحية دي إن الناس والأجانب يتكاتفوا ويساعدوا طاقم التمريض والإسعافات عن طريق اختيار كوادر بتفهم او تاخد كورس سريع للإسعافات".

ونشر توم مبادرته على صفحات التواصل الاجتماعي: "أعلن عن خدمتي التطوعية من مواطن مصري.. أعيش هنا مع عائلتي في جمهورية التشيك وأقدم مساعدتي في العمل التطوعي لصالح الشعب التشيكي.. بناءً على الحدث والوضع الصعب في جمهورية التشيك أنا على استعداد للمشاركة في أي عمل تطوعي التمريض والطبخ وما إلى ذلك".

وتابع:" أنا على استعداد لتقديم الخدمة والقيام بكل ما هو ضروري للمواطنين التشيكيين في الحجر الصحي (الطعام والماء، وما إلى ذلك). وأعرض لكم مبادرتي كأخ.. كمواطن يعيش في هذا البلد أشعر بواجب طوعي للمساعدة في هذه الحالة الحرجة.. المتطوع مصطفى توم.. أوسترافا.. جمهورية التشيك."

وأكد توم ان الناس قابلوا مبادرته بفرحة شديدة ودعم كبير.

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