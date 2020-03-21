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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية: سنتخطى أزمة«كورونا» بتكاتف الجميع

السبت 21/مارس/2020 - 04:40 م
محافظ الدقهلية أيمن
محافظ الدقهلية أيمن مختار
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أكد محافظ الدقهلية أيمن مختار، أن تضافر جهود كافة منظمات المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي للدولة في التصدي لفيروس كورونا واجب الجميع، وأنه سيتم تخطي الأزمة بتكاتف الجميع ومشاركة المجتمع المدني ووعي أبناء مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم السبت، مع ممثلي الغرفة التجارية والمجتمع المدني في الدقهلية؛ لاستعراض آليات تكثيف العمل والمشاركة المجتمعية في التصدي لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الدقهلية دائما تضرب أروع النماذج في المشاركة المجتمعية وإحساس أهلها بالمسئولية تجاه الوطن وأن الغرفة التجارية أحد أذرع المحافظة لتنفيذ المشروعات وتوفير الخدمات.

وشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرتي الصحة والزراعة وشركة مياه الشرب في تنفيذ عمليات الرش في الشوارع الرئيسية والمناطق الواسعة على أن تقوم ماكينات الرش الصغيرة والتي تم توفير250 ماكينة منها من إحدى الشركات برش الأماكن الضيقة والمغلقة.

وأشار إلى أنه ستتم زيادة عدد ماكينات الرش لتغطي كافة المراكز والقرى، ولن يتم ترك مكان بدون تطهير واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدا توفير الكميات المطلوبة من الكلور اللازم لعمليات التطهير وتوفير ما يزيد عن 250 طنا بمساهمات المجتمع المدني.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة وأعضاء الغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدني، تقديرهم الكامل لجهود محافظ الدقهلية في مختلف القطاعات وحرصه وعمله الدؤوب الذي يلمسه الجميع وكفاءة الأداء وقت الأزمات.

حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة وأحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني في الدقهلية.

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