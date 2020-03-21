قائد عمليات بغداد يدعو إلى الالتزام بحظر التجوال لمنع انتشار كورونا

دعا قائد عمليات العاصمة العراقية بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمى، اليوم السبت، مواطني بلاده إلى الالتزام بحظر التجوال والبقاء في المنازل، منعًا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وقال التميمي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: نهيب بالمواطنين الكرام الالتزام بحظر التجوال الصحي والبقاء في المنازل، حفاظًا على سلامتكم ومنعًا لانتشار الفيروس.وأضاف، أن قواتنا الأمنية تمارس دورها في جميع أرجاء العاصمة لنشر الوعي ومنع التجمعات التي تخالف توصيات خلية الأزمة.وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، أن مجموع الإصابات الكلي بفيروس "كورونا" بلغ 208، والوفيات 17 حالة.