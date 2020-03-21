رسالة السيسى لأمهات مصر فى عيد الأم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، رسالة إلى أمهات مصر، بمناسبة عيد الأم.وقال "السيسي"، عبر "فيسبوك": "فى عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا".وأضاف: "إلى من ندين لها بما غرسته فى قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح".وتابع: "إلى أمى.. التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان".