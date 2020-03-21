«أوقاف أسوان»: توزيع العمالة للتأكد من غلق الزوايا والمساجد

وجه الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، مديري الإدارات على مستوى المحافظة، بتوزيع العمالة على جميع المساجد والزوايا الأهلية والحكومية، للتأكد من إغلاق جميع المساجد والزاويا، مع توزيع العمال والمؤذنين للتأكد من غلقهم.ونبه بالمرور على جميع المساجد والزوايا الحكومية والأهلية، التي لا يوجد بها أئمة، وأن يرفع الأمام تقريرًا يوميًا عما يراه من مخلفات لمدير الإدارة.ووجه أن تكون صيغة الأذان في المساجد فقط، التي تقام بها صلاة الجمعة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أله إلا الله، أشهد أن لا أله إلا الله، أشهد أن محمد رسوالله، أشهد أن محمد رسوالله، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله"، على أن يرفع الأمام بها تقريرًا، مشددًا على جميع القيادات، التنفيذ الفوري للقرار كلًا فيما يخصه.جاء ذلك بناءًا على ما تقضيه المصلحة الشرعية والوطنية، من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناءًا على قرارات الدولة للحد من التجمعات لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.