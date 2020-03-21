صحة تونس: تخصيص مقرات لمصابي كورونا بعد فشل العزل الذاتي

قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي: إن الدولة قررت تخصيص مقرات للحجر الصحي الذاتي تحت إشراف الوزارة، لإيواء مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد فشل تجربة العزل الصحي الذاتي الذي كان يتيح للمصابين فرض العزل على أنفسهم في منازلهم.وأوضح وزير الصحة التونسي في مؤتمر صحفي اليوم السبت: أن عدم الالتزام بالحجر الذاتي يسهم في انتشار العدوى بين أفراد العائلة، مشيرا إلى أن إخضاع العائدين إلى إجراء العزل الصحي في أماكن تخصص للغرض شابته بعض النقائص، خاصة أن بعضهم رفض الالتحاق بمراكز خصصتها السلطات لإيوائهم طيلة فترة العزل.وأكد أن جلسة عمل حكومية ستجمع مسؤولي عدد من الوزارات من بينها الصحة والداخلية والنقل والتعليم العالي من أجل التنسيق لتطبيق إجراء العزل.وكان وزير الصحة التونسي كشف الثلاثاء الماضي، عن اتجاه السلطات في البلاد إلى فرض الحظر الصحي الإجباري على من لا يمتثل للحظر الصحي الذاتي (في منزله) من مصابي فيروس كورونا للحد من انتشار هذا الوباء.