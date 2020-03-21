أغرب عملية سرقة فى بريطانيا

قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها عثرت على كمية من ورق التواليت ومنتجات غسل الأيدي فيسيارة مسروقة، وذلك في ظل نقص شديد في هذه المنتجات بسبب تفشي فيروس كورونا.وألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال في وقت متأخر، أمس الجمعة، ووجهت لهم تهمة نهب العشرات من عبوات ورق التواليت ومطهر الأيدي، وهي سلع أصبحت صعبة المنال مع تهافت البريطانيين على تخزينها.وقالت مجموعة دعم عمليات الشرطة في مقاطعة إسكس شمال شرقي لندن على تويتر "يشعر ضباط الشرطة دائما بسرور بالغ عند ضبط أي لصوص... لكننا لم نتوقع قط أن نجد هذا الصيد الثمين المسروق".