حارس برشلونة: مشغول بالتدريبات طوال فترة الحجر الصحى

تحدث الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، اليوم السبت، عن الكيفية التي يقضي بها فترة الحجر الصحي، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في العديد من دول العالم.وقال شتيجن- في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لأننا رياضيون من الواجب علينا مواصلة العمل، للحفاظ على اللياقة البدنية، أنا مشغول طوال اليوم، وأحاول تقديم أفضل ما لدي خلال التدريبات".وأضاف قائلا: "النادي يضع خطة المران التي نطبقها في المنزل، ويتم تعديل تدريبات الحفاظ على اللياقة البدنية باستمرار".وبشأن حالة العائلة أثناء الحجر الصحي، أجاب الحارس الألماني: "أنا وزوجتي وابني في المنزل، ونقوم بتشجيع بعضنا البعض، هناك تحديات وألعاب جديدة تظهر على الإنترنت كل يوم، أثناء فترة الحجر".