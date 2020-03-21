الأقصر تُفعل قرار منع صلاة الجماعة

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، بدء تفعيل قرار وزارة الأوقاف بإيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات على مستوى المحافظة، ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية:اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. اللهُ أكبر، اللهُ أكبرأشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا اللهأشهد أن محمدًا رسولُ الله. أشهد أن محمدًا رسول اللهألا صلوا في بيوتكمألا صلوا في رحالكمالله أكبر الله أكبرلا إله إلا الله.وقالت وزارة الأوقاف في بيانها أن ذلك يأتي بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.على صعيد متصل قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من منطلق مسئوليتها الوطنية والكنسية، وحفاظًا على أبناء مصر جميعًا:- غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة.- غلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.