رامي رزق الله يكثف ساعات تصوير «ونسني» لنجوم SNL بالعربي

كثف المخرج رامى رزق حاليًا ساعات تصوير أحدث المسلسلات الذى يقوم بإخراجها، وهو مسلسل "ونسنى"، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.ويشارك فى بطولة المسلسل العديد من النجوم والنجمات الشباب ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربي، مثل إسلام إبراهيم ومحمود الليثى وأحمد سلطان ونانسى صلاح.كما يتضمن المسلسل أكثر من ضيف شرف خلال أحداث المسلسل الذى يقوم بكتابته ورشة كتابة بقيادة تامر فرج، بينما يقوم بإخراجه المخرج رامى رزق الله، وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى.على جانب آخر سبق وأعلن المؤلف تامر فرج فى وقت سابق عبر صفحته على فيس بوك عن فتح باب فرصة للوجوه الشباب من أجل المشاركة خلال أحداث المسلسل، حيث نوه إلى اسم العمل، وكتب أنه من إخراج المخرج رامى رزق الله.