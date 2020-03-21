«حماية المستهلك» يوضح حقيقة «حبوب أدوية» داخل منتج غذائي معروف

علق جهاز حماية المستهلك، على تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيه شخص أثناء اكتشاف قطع من أقراص دواء بداخل كيك "توينكز"، مؤكدا أنه بفحص الأمر تبين سابقة تداول ذات الفيديو منذ شهور، وبالاطلاع عليه بالفحص والتحقيق تبين عدم صحته، وبمخاطبة الشركة صاحبة المنتج أفادت بعدم صحة ما نشر بالفيديو جملة وتفصيلا، كما أن الجهاز سحب، حينها، عينات عشوائية من أماكن مختلفة وتبين عدم صحة ما ورد بالفيديو.وأهاب جهاز حماية المستهلك، في بيان، بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه المعلومات غير الدقيقة، وبالشخص الذي نشر الفيديو أن يتقدم للجهاز أو يتواصل معه إذا كان لديه آية معلومات تؤكد ما نشره، مؤكدا حرصه على كل ما يمس صحة وسلامة المستهلك، وأنه لن يتوانى لحظة في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إذا ما ثبت وجود ثمة مخالفات في هذا الشأن.