إجراءات احترازية صارمة بمستشفى سعاد كفافى.. وحقيقة حالة مريض القلب

أعلن مستشفى سعاد كفافى الجامعى التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اتخاذه كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها مواجهة هذا الفيروس بشكل علمي دقيق وبأدوات سريعة وعاجلة.وفيما يتعلق بحالة المريض الذى كان يعالج فى المستشفى وأثبتت معامل وزارة الصحة إيجابية إصابته بالفيروس، يوضح الدكتور محمد صفوت، مدير عام مستشفى سعاد كفافى الجامعى، كل التفاصيل الصحية المتعلقة بهذا المريض بشفافية تامة، خاصة أن المستشفى يضع نصب عينيه الاتجاه العام الذى تتخذه الدولة فى التعامل مع هذا الفيروس والتعامل مع هذا المرض الذي يجتاح العالم بشكل واضح وصريح.وفى تصريحات صحفية، اليوم، قال الدكتور محمد صفوت إن المريض عمره 76 عامًا ودخل المستشفى وهو يعاني من أعراض أمراض القلب، فضلًا عن أنه كان يعانى أيضًا من مشاكل صحية، نظرًا لأنه كان مصابًا بسرطان تم استئصاله وسبق له العلاج الكيميائي، فضلًا عن أنه يعانى أيضًا من أمراض مزمنة أخرى أبرزها السكر، وتم تشخيص حالته على هذا النحو، وبالفعل كان يتلقى العلاج المطلوب فى مثل حالته، حيث لم تكن تظهر عليه أى أعراض تتعلق بفيروس كورونا، وبعد أن بدأت تظهر عليه هذه الأعراض تم نقله إلى قسم العزل، وتم عمل الفحوصات اللازمة له لمعرفة إن كانت الإصابة تطورت إلى التهاب رئوى، والذي تختلف أنواعها، فقد يكون بكتيري أو فطرى أو قد يكون فيروسى، وبالفعل ما إن تم التأكد من احتمالية أن يكون ذلك يتعلق بفيروس كورونا بدأنا التحرك بالشكل المطلوب واتخاذ كل الإجراءات المشددة، من حيث الاحتياطات من جانب فريق الأطباء والتمريض والتشديد على اتخاذ كل الاحتياطات الاحترازية، خاصة أن المستشفى بالفعل تطبق كل الإجراءات الوقائية على جميع المرضى، خاصة أن الإصابة بفيروس كورونا لا تظهر بشكل فعلى إلا بعد مرور بعض الوقت، وبالتالى فإن المستشفى يطبق هذه الإجراءات على أى مريض، خاصة مرضى قسم الطوارئ، وإن لم تكن تظهر عليهم أى أعراض تتعلق بهذا الفيروس.وأشار الدكتور محمد صفوت إلى أنه بالنسبة لمريض القلب الذى تم الاشتباه فى أنه مصاب بفيروس كورونا قام المستشفى بإبلاغ غرفة العمليات بوزارة الصحة لاتخاذ إجراءات نقله إلى مستشفى الحميات، وهو ما تم بالفعل باستخدام سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، والتي يتم تجهيزها وفق معايير الأمان الكامل للتأكد من عملية النقل بشكل آمن، وما إن وصل مستشفى حميات إمبابة أجريت له على الفور التحاليل اللازمة، التي أوضحت نتائجها أنه مصاب بالفيروس، وتم القيام باتخاذ الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.أما فيما يتعلق بالإجراءات داخل مستشفى سعاد كفافى الجامعى، فقد تم التعامل على الفور مع تداعيات هذه الحالة بتقسيم الأفراد بالمستشفى إلى 3 مجموعات، ليتم إجراء الفحوصات عليهم، فالمجموعة الأولى وهى المجموعة المخالطة التى تعاملت مع المريض وظهرت عليها أى أعراض والمجموعة الثانية المخالطة للمريض ولم تظهر عليها أى أعراض، أما المجموعة الثالثة فهى الناس غير المخالطين، والذين لم تكن لهم علاقة بالمريض، ولكن من باب الاحتياط يتم الكشف عليهم حتى لا نترك أى شىء للصدفة.وبالفعل تمت مخاطبة وزارة الصحة بالمجموعة التى كانت قد اختلطت بالمريض وظهرت عليهم أي أعراض ولو بسيطة ليتم عمل التحاليل المطلوبة بمعرفة وزارة الصحة، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه التحاليل فور الانتهاء منها.. أما المجموعة الأخرى المخالطة التى لم تظهر عليها أى أعراض، فقد تم التعامل معها، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والبروتوكولات المستشفيات الجامعية بالقيام بعزلهم لمدة 14 يومًا إلى أن تمر هذه المدة بسلام، ولكن فى حالة ظهور أى أعراض فسوف يتم التعامل مع تلك الحالات بنفس الإجراءات التي تم اتخاذها مع المجموعة الأولى، وهى إجراء التحاليل فى معامل وزارة الصحة التى سوف تتولى بقية الإجراءات الأخرى فى حالة ثبوت الإصابة بالفيروس لا قدر الله.