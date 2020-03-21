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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 60 مليار معاشات ومساعدات للأكثر احتياجًا فى 4 سنين

السبت 21/مارس/2020 - 03:35 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الحكومة انفقت مساعدات نقدية ومعاشات للفئات الأكثر إحتياجًا بقيمة تخطت الـ 60 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية تزامنًا مع تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى، من خلال تنفيذ برامج الدعم النقدى بمختلف أشكاله، خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها برنامجا تكافل وكرامة بقيمة 30 مليار جنيه، و12 مليار جنيه معاشات للفئات المهمشة، و7 مليارات للأرامل والمطلقات، و51 مليون جنيه معاشات للطفل.

ووفقًا لتقرير لإحصاء، فإن مخصصات برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" تضاعفت بنسبة 222% فى أعقاب إطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى بنهاية عام 2016 من 4.1 مليار جنيه لـ13.2 مليار جنيه بنهاية عام 2018، بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليار جنيه بنهاية عام 2019، كما شهدت موازنة العام الحالى 2019-2020 زيادة مخصصات البرنامج لـ18.5 مليار جنيه.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تضاعف بشكل مطرد، خلال السنوات الأخيرة من 166.3 ألف مستفيد فقط عام 2015 لـ1.2 مليون مستفيد خلال عام 2016، ثم واصل الارتفاع لـ2.22 مليون مستفيد خلال عام 2017، لينخفض العدد خلال عام 2018 لـ2.207 مليون مستفيد.

وأوضح الإحصاء، أن مخصصات الدعم النقدى تغطى جميع محافظات الجمهورية بقيم متفاوتة طبقًا لمعدلات الفقر والبطالة، إذ استحوذت محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من حصة الدعم النقدى وفى مقدمتها محافظة المنيا بعدد 295.3 ألف مستفيد، تليها محافظة سوهاج بعدد 252.2 ألف مستفيد، ثم محافظة أسيوط بعدد 235.7 ألف مستفيد، محافظة الجيزة بعدد 205.3 ألف مستفيد، ومحافظة بنى سويف بعدد 190.3 ألف مستفيد.

بينما تذيلت القائمة محافظات الوادى الجديد 1587 مستفيدا، جنوب سيناء بعدد 1654 مستفيدا، شمال سيناء 3019 مستفيدا، البحر الأحمر 2982 مستفيدا، السويس 3713 مستفيدا، بورسعيد 4718 متسفيدا.

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