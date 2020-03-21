تقرير يكشف تفاصيل تهدد إقامة كأس العالم 2022 بالدوحة (فيديو)

أعدت مؤسسة ماعت جروب، تقرير بالفيديو يكشف عن أزمات عديدة تواجهها قطر، بسبب تفشى فيروس كورونا، بشكل كبير، وتدني الحكومة القطرية، والمسئولين هناك بتوفير أي من وسائل الوقاية، الأمر الذى جعلها الأولى عربيا في انتشار الفيروس الخطير، إضافة إلى تعطل منشآت كأس العالم 2022.التقرير، ذكر أن قطر تواجه أزمة حقيقية وهى أن مونديال الدوحة 2022 أصبح مهدد بشكل كبير في قطر، نظرا لما تواجهه الدوحة من مأزق كبير سيؤدى بها إلى توقف المونديال بشكل نهائي، وخاصة في ظل ما تكشفه التقارير الدولية عن تدنى أوضاع العمالة الخارجية، وتفشى الأمراض بهم، مما أدى إلى هروب العديد منهم، وتعرض الآخرين للتعذيب والأوضاع الصعبة.