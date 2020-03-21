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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: كورونا بدأ في الانتشار

السبت 21/مارس/2020 - 03:31 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم السبت، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تشير إلى بدء مرحلة الانتشار في البلاد.

وقالت الوزارة- في بيان صحفي اليوم- أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن المجموع النهائي للحالات المصابة بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 206 حالات، مشيرة إلى أنه وردت خلال الفترة الأخيرة 24 حالة جديدة من مختبرات خاصة خارج المختبرات الجامعية المعتمدة، ستتم إعادة التأكد من نتائجها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأضافت أن "هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار"، مشددة على ضرورة "تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسئولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

وكانت وزارة الصحة في لبنان أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 187 حالة.

وقالت الوزارة إنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم، مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين، ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارًا محليًا للفيروس.

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