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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تجيب عن أكثر 7 أسئلة شائعة عن كورونا.. (إنفوجراف)

السبت 21/مارس/2020 - 03:30 م
كورونا
كورونا
أميرة ممدوح
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واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملتها التوعوية ضد فيروس كورونا المستجد، بنشر عدد من المعلومات عن أهم أسئلة الشائعة التي تدور في أذهان الكثيرين حول طرق انتشار الفيروس وسبل الوقاية من.

وأجابت الوزارة، وفق بيان، عن عدد من الأسئلة المهمة، بشأن الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا"، كان من بينها:

- هل يعيش فيروس كورونا في درجات الحرارة العالية؟
من خلال البيانات المتوافرة حتى الآن، يمكن انتقال فيروس كورونا في جميع المناطق، بما فيها المناطق ذات الطقس الحار والرطب، لذا كيفما كان المناخ اتخذ التدابير الوقائية.

- كيف أحمى نفسى من خطر الإصابة بالفيروس؟
أفضل طريقة لحماية نفسك من الإصابة بمرض "كوفيد- 19" هي المواظبة على غسل يديك، فبواسطة ذلك يمكنك التخلص من الفيروسات التي قد تكون عالقة بيديك وتتجنب، بالتالي العدوى المحتمل حدوثها إذا لمست عينيك أو فمك أو أنفك.

- هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا المستجد؟
رش الجسم بالكحول أو الكلور لن يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل، بل قد يكون ضارًا بالملابس أو الأغشية المخاطية كالعينين والفم، ومع ذلك فإن الكحول والكلور كليهما قد يكون مفيدًا لتعقيم الأسطح، ولكن ينبغي استخدامهما وفقًا للتوصيات الملائمة.

- هل يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الأكل؟
لا يوجد دليل على ذلك حتى الآن، التجربة مع الفيروسات التاجية الأخرى مثل سارس تشير إلى أن الأشخاص لا يصابون بالعدوى من خلال الطعام.

- هل الأطفال معرضون للإصابة بمرض "كوفيد-19"؟
"كوفيد -19" نادر نسبيًا وخفيف عند الأطفال، ونسب الإصابة سجلت حوالي 2% من الحالات تحت سن 18 سنة، ومن بين هؤلاء أصيب أقل من 3% بأمراض شديدة أو حرجة.

- إلى متى يبقى الفيروس على الأسطح أو الأشياء؟
يبقى ما يصل إلى 8-10 ساعات على الأسطح المسامية مثل الورق أو الخشب غير المعالج والكرتون والإسفنج والقماش، وأكثر بقليل على الأسطح غير المسطحة مثل الزجاج والبلاستيك والمعادن والخشب الملمع.

- لماذ لا أستطيع إجراء اختبار كورونا بالمنزل؟
لأن الفيروس شديد العدوى ولا يمكن اختباره إلا من خلال مختبرات خاصة مجهزة للتعامل مع مسببات المرض المعدية.

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