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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إجازة يومين للعاملين بالنقابة العامة للمحامين للتعقيم ضد كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 03:29 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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أعلنت النقابة العامة للمحامين عن منح العاملين والموظفين بإدارات النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، إجازة يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك لتطهير وتعقيم النقابة وإدارتها ضد فيروس كورونا.

يأتي ذلك تماشيا مع سياسات الدولة، وما تقضتيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميا يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم.

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