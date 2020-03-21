تصور لتحويل الحديقة الاستوائية بأسوان إلى مزار سياحي

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل أروقة الحديقة الإستوائية الدولية والتى تقع على مساحة 105 فدان فى أجمل بقعة ساحرة على صفحة نهر النيل، وقد رافق المحافظ فى الجولة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، بجانب مديرى التخطيط العمرانى والحدائق ونائب رئيس المدينة.وعقب تفقده لأرجاء وأقسام الحديقة أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لوضع تصور ومخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحى حيوى لاستثمار الموقع المتميز والطبيعة الساحرة والمساحة الكبيرة التى تصل إلى 105 فدان، بجانب خلق بانوراما جمالية بدهان البيوت الواقعة على جانبى الحديقة بلون موحد، بالإضافة إلى دراسة مقترح إنشاء منزل ومطلع لمحور وكوبرى خزان أسوان الحر عليها مما سيساهم فى تسهيل دخول وخروج الزائرين من المواطنين وأيضًا الأفواج السياحية للإستمتاع بأكبر متنزه عالمى يضم العديد من عوامل الجذب المختلفة.وخلال جولته بالحديقة استمع اللواء أشرف عطية، لمقترحات تحويل الحديقة لمتنزه عالمى يضم حدائق مفتوحة للحيوان وملاهى للأطفال وبحيرات صناعية ومراكز ثقافية وعلمية وفنية، علاوة على مسرح مفتوح وسينما وقاعات للحفلات ومطاعم وكافتيريات وبازارات، مع إتاحة التجول فى الحديقة بواسطة العربات الكهربائية والطفطف، والمسطحات الخضراء وعرض النباتات الاستوائية المختلفة.وكلف المحافظ، بضرورة إدارة الحديقة بشكل يحقق العوائد المرجوة منها من خلال رفع كفاءة البرجولات والمقاعد ودورات المياه العمومية ومشربيات المياه وشبكات الرى والإطفاء والمسطحات الخضراء وتهذيب وتقليم الأشجار والنخيل، مع دراسة إقامة مراسى لاستقبال ضيوفها عبر اللنشات السياحية، فضلًا عن تخصيص مساحات كأجنحة لعرض النباتات الإستوائية لدول حوض النيل والإفريقية بأسماء هذه الدول.