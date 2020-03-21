رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تصور لتحويل الحديقة الاستوائية بأسوان إلى مزار سياحي

السبت 21/مارس/2020 - 03:26 م
الحديقة الاستوائية
الحديقة الاستوائية بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل أروقة الحديقة الإستوائية الدولية والتى تقع على مساحة 105 فدان فى أجمل بقعة ساحرة على صفحة نهر النيل، وقد رافق المحافظ فى الجولة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، بجانب مديرى التخطيط العمرانى والحدائق ونائب رئيس المدينة.

وعقب تفقده لأرجاء وأقسام الحديقة أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لوضع تصور ومخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحى حيوى لاستثمار الموقع المتميز والطبيعة الساحرة والمساحة الكبيرة التى تصل إلى 105 فدان، بجانب خلق بانوراما جمالية بدهان البيوت الواقعة على جانبى الحديقة بلون موحد، بالإضافة إلى دراسة مقترح إنشاء منزل ومطلع لمحور وكوبرى خزان أسوان الحر عليها مما سيساهم فى تسهيل دخول وخروج الزائرين من المواطنين وأيضًا الأفواج السياحية للإستمتاع بأكبر متنزه عالمى يضم العديد من عوامل الجذب المختلفة.

وخلال جولته بالحديقة استمع اللواء أشرف عطية، لمقترحات تحويل الحديقة لمتنزه عالمى يضم حدائق مفتوحة للحيوان وملاهى للأطفال وبحيرات صناعية ومراكز ثقافية وعلمية وفنية، علاوة على مسرح مفتوح وسينما وقاعات للحفلات ومطاعم وكافتيريات وبازارات، مع إتاحة التجول فى الحديقة بواسطة العربات الكهربائية والطفطف، والمسطحات الخضراء وعرض النباتات الاستوائية المختلفة.

وكلف المحافظ، بضرورة إدارة الحديقة بشكل يحقق العوائد المرجوة منها من خلال رفع كفاءة البرجولات والمقاعد ودورات المياه العمومية ومشربيات المياه وشبكات الرى والإطفاء والمسطحات الخضراء وتهذيب وتقليم الأشجار والنخيل، مع دراسة إقامة مراسى لاستقبال ضيوفها عبر اللنشات السياحية، فضلًا عن تخصيص مساحات كأجنحة لعرض النباتات الإستوائية لدول حوض النيل والإفريقية بأسماء هذه الدول.
الحديقة الاستوائية بأسوان
الحديقة الاستوائية بأسوان
تصور لتحويل الحديقة الاستوائية بأسوان إلى مزار سياحي
الحديقة الاستوائية بأسوان
الحديقة الاستوائية بأسوان
تصور لتحويل الحديقة الاستوائية بأسوان إلى مزار سياحي

موضوعات متعلقة

الأزهر يوقف صلاة الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

الكنيسة توقف القداسات وتدعو لاتباع الإجراءات الاحترازية

8 قرارات عاجلة من «الأعلى للجامعات» بخصوص امتحانات الطلاب

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. الأوقاف توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد وتعدّل صيغة الأذان

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

8 قرارات عاجلة من «الأعلى للجامعات» بخصوص امتحانات الطلاب

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة happy mothers day

أغرب عملية سرقة في بريطانيا

حارس برشلونة: مشغول بالتدريبات طوال فترة الحجر الصحى

«لا يعرفن المستحيل».. «الدستور» تحاور الأمهات المثاليات

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

الناشرين المصريين يطلق مبادرة «خليك فى البيت مع خير جليس»

«عُمان وقضايا الإنسان» يسلط الضوء على أدب الشاعرة الموسوي

«جريمة في مسرح القباني» رواية جديدة للسوري باسم سليمان