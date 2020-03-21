«التعليم»: إتاحة «edmodo» للطلاب خلال أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة الدخول على منصة التواصل مع المعلم "https:edmodo.org" خلال أيام.وأكدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يمكن الآن الدخول على الرابط "study.ekb.eg" واختيار السنة الدراسية والمادة التي يريد الطالب دراستها، مؤكدة أنه سيتم عرض محتوى مختلف مراجع من كبرى دور النشر، يساعد الطالب على فهم المواد المختلفة، وستقوم الوزارة بإضافة مواد علمية أخرى.