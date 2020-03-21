«الآثار» تبدأ تعقيم وتطهير مناطقها في الإسكندرية ورشيد

بدأت وزارة السياحة والآثار، حملة تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الآثرية بمدينتي الإسكندرية ورشيد، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.وأوضح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الآعلى للآثار، أن حملة التطهير والتعقيم في الإسكندرية بدأت بمنطقتي كوم الشقافة وعمود السواري، وكذلك بمتحف رشيد بمدينة رشيد، وسوف يتم تعقيم باقي المتاحف والمواقع الآثرية تباعا علي التوالي، مشيرا إلى أن عملية التطهير تتم وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير، وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.وأضاف وزيري، أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين والمداخل والمخارج الخاصة بالمنطقة وشباك التذاكر والممرات والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على جميع العاملين.