مجلس الوزراء: حساب خاص لتلقى التبرعات لمواجهة فيروس كورونا

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقي عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد بأن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود:CBEGEGCXXXXاسم الحساب:صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزماتوأشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية.