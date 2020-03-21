ياسمين عبدالعزيز تتجاهل والدتها فى عيد الأم (صورة)

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة لها من ذكريات أمومتها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وهي تحمل ابنتها وهي طفلة بمناسبة عيد الأم.وعلقت ياسمين عبدالعزيز على الصورة قائلة: "كل عام وكل الأمهات بخير"، تهنئ فيها كل الأمهات بمناسبة عيد الأم، ولم تختص والدتها.يأتي ذلك على خلفية الهجوم العنيف الذي شنه وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بسبب علاقتها العاطفية مع الفنان أحمد العوضى، والذي قال في عدة فيديوهات إن والدتها ترفض العلاقة أيضًا.