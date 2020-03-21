نقيب التمريض: الجيش الأبيض يحارب كورونا في المستشفيات

قالت الدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض ونقيب التمريض في مصر، إن النقابة أعدت منشورات وملصقات ومطويات لتوعية المواطنين بخطورة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن النقابة كلفت بعض العاملين بنشر تلك البوسترات وتوزيعها ولصقها في المناطق العامة ومحطات المترو.وأوضحت كوثر محمود، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الدور التوعوي للنقابة يأتي من صميم حق المجتمع المصري على نقابة التمريض، لافتة إلى أن التمريض أكثر الفرق الطبية تواجدًا ومواجهة ضد فيروس كورونا.وأشارت نقيب التمريض في مصر، إلى أن الجيش الأبيض "فرق التمريض" يقف محاربًا في مستشفيات الإحالة والحجر الصحي التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة.