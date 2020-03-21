هولندا تسجل 30 إصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت هولندا، اليوم السبت، عن تسجيل 30 إصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا.وقال المعهد الوطني للصحة في إفادة يومية إن أعمار المتوفين تتراوح بين 63 و95 عاما، مشيرا إلى أن 643 مريضا دخلوا مستشفيات.وأعلنت وسائل إعلام هولندية، الخميس الماضي، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا‬⁩ في هولندا إلى 2460⁧، وذلك بزيادة قدرها 409 حالات في يوم واحد.وكان قال مسئولون في مجال الصحة بهولندا، قد قالوا إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 346، الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2051، في حين تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.