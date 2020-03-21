«القمر فى آخر الدنيا» أحدث المنضمين لدراما رمضان

أستأنف المخرج تامر حمزة تصوير مسلسله الجديد "القمر في آخر الدنيا"، والذى من المقرر عرضه رمضان المقبل، واستعان حمزة بالفنانة بشري والفنان هشام إسماعيل للقيام بدور البطولة في العمل، ويكثف حمزة من ساعات تصوير المسلسل، خاصة أنه آخر المنضمين للسباق الرمضاني.ويجرى التصوير حاليًا في إحدي مناطق حدائق الأهرام، والمسلسل من نوعية الدراما الاجتماعية التي تهم كل بيت مصري، "القمر فى آخر الدنيا" يضم 45 ممثلًا من وهو من إخراج تامر حمزة."القمر في آخر الدنيا" تاليف سناء هاشم وإشراف على الدراما عبير سليمان وإنتاج شركة ستار ميديا، بطولة بشري وهشام إسماعيل وعمرو عابد وساندي وثراء جبييل وحنان يوسف ومحمد الدقاق وغفران ورانيا يحيى وهو ٣٠ حلقة ويضم ٤٥ ممثلًا وممثلة وجار ترشيح بعض الأدوار الشبابية.