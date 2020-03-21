6 نصائح من «التخطيط» دعمًا لمبادرة «اشتغل من البيت».. (فيديو)
السبت 21/مارس/2020 - 03:08 م
أميرة ممدوحطباعة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعمها مبادرة "مصر هتعدي"، التي أطلقتها مؤسسة "تروس للتنمية"، لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال توحيد جهود جميع فئات الشعب المصري.
وأوضحت الوزارة، من خلال مقطع فيديو ترويجي، نقلًا عن مؤسسة "تروس"، أن المبادرة تسعى لتشجيع المصريين على التزام منازلهم خلال الـ14 يوما، ومباشرة العمل من المنزل قدر الإمكان، مستعرضة عددًا من النصائح الهامة للعمل من البيت، أبرزها ما يلى:
- حدد ساعات العمل وفترات استراحة.
- حدد ركنا في المنزل مخصصا للعمل.
- حافظ على روتينك اليومي وابدأ في الوقت المعتاد للعمل.
- ارتدى ملابس تساعدك على العمل.
- قم ببعض التمارين البسيطة من وقت لآخر.
- تواصل مع أصدقاء العمل في فترات الاستراحة عن بُعد. شاهد
وأوضحت الوزارة، من خلال مقطع فيديو ترويجي، نقلًا عن مؤسسة "تروس"، أن المبادرة تسعى لتشجيع المصريين على التزام منازلهم خلال الـ14 يوما، ومباشرة العمل من المنزل قدر الإمكان، مستعرضة عددًا من النصائح الهامة للعمل من البيت، أبرزها ما يلى:
- حدد ساعات العمل وفترات استراحة.
- حدد ركنا في المنزل مخصصا للعمل.
- حافظ على روتينك اليومي وابدأ في الوقت المعتاد للعمل.
- ارتدى ملابس تساعدك على العمل.
- قم ببعض التمارين البسيطة من وقت لآخر.
- تواصل مع أصدقاء العمل في فترات الاستراحة عن بُعد. شاهد