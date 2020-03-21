«التضامن»: العمل على إعادة دمج شباب دور الرعاية بالمجتمع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، العمل على تطوير قدرات متطوعي "مبادرة بينا"، والتي أطلقتها لتدريب متطوعي المبادرة على مساندة المؤسسات في تطبيق معايير جودة رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الآسرية، بالإضافة إلى تطبيق برنامج "همزة وصل" والذي يهدف إلى تأهيل شباب الخريجين لرفع كفاءة مهنة مقدمي الرعاية.وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، إنه في إطار تطبيق برنامج "فرصة" لتوفير فرص عمل للشباب، فإنه سيتم تعزيز قدرات الشباب الآيتام في المؤسسات لإعادة دمجهم في المجتمع وتأهيلهم لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، بعد بلوغهم حسن 18 عاما وخروجهم من دور الرعاية.وتهدف مبادرة "بينا" إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقضاء على كل صور الانتهاكات، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم تطوير مؤسسات الرعاية المختلفة ورصد حالات الانتهاكات الموجودة بهذه المؤسسات وإبلاغ الوزارة بها.