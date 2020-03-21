الاتحاد الأوروبى يصادق على تأمين 300 مليار كقروض للشركات

صادقت المفوضية الأوروبية، السبت، على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضًا مصرفية للشركات المتضررة من فيروس كورونا المستجد وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو.وورد في بيان للمفوضية أنه تمت المصادقة على هذا الدعم من الدولة الفرنسية "بمقتضى الإطار الموقت الجديد لمساعدات الدولة" الذي يضفى مرونة على قواعد الاتحاد الأوروبى، بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.