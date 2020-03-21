رئيس الصين: التضامن والتعاون أقوى سلاح ضد كورونا

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم السبت، أن التضامن والتعاون أقوى سلاح لمواجهة فيروس "كورونا الجديد" (وباء كوفيد-19) الذي يمثل أزمة صحة عامة.جاء ذلك في رسائل تعاطف وتضامن أرسلها الرئيس الصيني اليوم إلى كل من نظيره الفرنسي والمستشارة الألمانية وملك إسبانيا ورئيس صربيا.وقال بينج - في رسالته إلى نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"- إن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا لإفساح المجال كاملا للدور الجوهري للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتحسين الحوكمة العالمية للصحة العامة وبناء مجتمع يتمتع بصحة مشتركة للبشرية.وأضاف بينج - في رسالته إلى المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"- أن أزمة الصحة العامة تمثل تحديا مشتركا للبشرية، وأن التضامن والتعاون هما أقوى سلاح للتعامل معها.وتابع بينج –في رسالته إلى ملك إسبانيا فيليب السادس- أن النصر النهائي المؤكد على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) سيتحقق بفضل جهود البلدين المشتركة مع المجتمع الدولي.وأشار بينج –في رسالته إلى رئيس صربيا "ألكسندر فوشيتش"- إلى أن الصين سوف تقدم المساعدة لصربيا في المعدات الواقية والمواد الطبية وترسل مجموعة من الخبراء الطبيين لمساعدتها في احتواء مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".