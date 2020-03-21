47 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى سنغافورة

أعلنت سنغافورة، اليوم السبت، عن تسجل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد يصل إلى 432.وكانت سنغافورة، قد أعلنت أنها ستغلق جميع المساجد لمدة خمسة أيام على الأقل، لتطهيرها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن ارتبط عدد من المصلين فى سنغافورة، حضروا مؤتمرا إسلاميا فى ماليزيا المجاورة، بحالات إصابة.وقال المجلس الإسلامى فى سنغافورة، إن الإغلاق بدأ يوم الجمعة الماضى، والسلطات تحاول تعقب 90 سنغافوريًا حضروا المؤتمر الذى استمر ثلاثة أيام فى كوالالمبور عاصمة ماليزيا.