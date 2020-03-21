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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تتلقى 500 ألف قناع وقائي من الصين

السبت 21/مارس/2020 - 02:08 م
قناع وقائي
قناع وقائي
وكالات
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وصلت طائرة قادمة من الصين إلى مطار أثينا صباح السبت حاملة 500 ألف قناع تنفس وقائي، وفق ما أفاد مصور من وكالة "فرانس برس".

وجاءت الطائرة من الصين مباشرة، وفق مسئولي المطار اليونانيين.

وأضاف المصدر ذاته أن الشحنة تتكون أساسا من أقنعة من نوع "FFP2" ستوزع خاصة على المستشفيات.

وطورت بكين وأثينا منذ أكثر من عقد علاقات تجارية مهمة خاصة عقب التفويت في الجزء الأكبر من مرافئ ميناء بيريه القريب من أثينا إلى شركة النقل البحري الصينية العملاقة "كوسكو".

ويعاني النظام الصحي اليوناني من مشاكل مزمنة، وتضرر بشدة نتيجة أزمة الديون (2010-2018)، ويعاني البلد من نقص في المعدات الطبية.

وأدى وباء كورونا المستجد إلى وفاة 10 مصابين في اليونان خلال الأيام التسعة الأخيرة، وسجلت إصابة 459 شخصًا، وأجريت الفحوصات خاصة على المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

منذ تسجيل الوفاة الأولى، يوم 12 مارس، تبنت الحكومة تدابير صارمة للحد من "التنقلات غير الضرورية"، شملت إغلاق المؤسسات التعليمية والمنتزهات والوحدات الترفيهية ومنع التجمعات التي تشمل أكثر من 10 أشخاص.

وتناشد وزارة الدفاع المدني المواطنين باستمرار "التزام منازلهم"، وحذرت من إقرار حظر عام في حال لم تحترم توصياتها.

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