غدًا الرئيس الجزائرى يناقش تداعيات كورونا

يرأس الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، غدًا الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، لمناقشة عدة ملفات من بينها فيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن عددًا من النقاط من بينها المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية "الموازنة العامة للدولة" التكميلي للسنة الجارية، وعرضين الأول حول وضع وآفاق السوق البترولية الدولية، والثاني يتعلق بخطة العمل لرقمنة الحكومة.وأضاف البيان أن مجلس الوزراء سيستمع إلى عرض حول تطور وباء فيروس كورونا في البلاد.وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة تتجه إلى الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية لرصد ومتابعة تطور انتشار فيروس كورونا في البلاد، تضم ممثلين لعدة قطاعات كالصحة والسكان والصناعة الصيدلية والإعلام، كما تضم خبراء في الصحة وكبار اختصاصيين خاصين في مجال الأمراض المعدية.وأشارت الوكالة إلى أن هذه اللجنة ستعمل على عقد مؤتمرات صحفية يومية وأسبوعية لإطلاع الرأي العام على الوضع الراهن في البلاد والإحصائيات المتعلقة بالعدوى، فضلًا عن الإجراءات والاحتياطات التي يتم اتخاذها للتصدي لهذا الوباء.