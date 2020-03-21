الصحة: خلو شمال سيناء من أية إصابات بكورونا

أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل اليوم، اليوم السبت، استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لمجابهة فيروس (كورونا) المستجد.وأشار وكيل الصحة - في بيان له، إلى قيام مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء بفحص القادمين إلى المحافظة عن طريق أجهزة الكشف الحراري بمداخل المحافظة، مؤكدا خلو المحافظة من أية إصابات بفيروس كورونا المستجد.ونفى وكيل الوزارة ما تردد عن إصابة أحد العاملين في مصنع الأسمنت بوسط سيناء بالفيروس..مؤكدا أنه لا توجد أية بلاغات بحالات اشتباه في المستشفيات على مستوى المحافظة حتى تاريخه، مطالبا بعدم ترديد الأخبار التي من شأنها إشاعة الذعر بين المواطنين والحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، سواء مديرية الصحة أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة.