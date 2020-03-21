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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يقتل أكثر من 11 ألف شخص حول العالم

السبت 21/مارس/2020 - 02:03 م
كورونا
كورونا
وكالات
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توفي 11،401 شخص على الأقل بوباء كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره، وفق تعداد لـ"فرانس برس" يستند الى مصادر رسمية السبت.

وأحصيت 271،660 إصابة في 164 بلدًا ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء، ولا يعكس هذا الرقم الواقع بشكل كامل، اذ صار عدد كبير من الدول يقتصر على إحصاء الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية في المستشفيات.

ومنذ آخر إحصاء يوم الجمعة، سجلت 272 وفاة و12،725 اصابة جديدة في العالم.

وصارت الحصيلة الاجمالية في إيطاليا، التي سجلت أول وفاة بفيروس كورونا المستجد بداية فبراير، 4،032 وفاة و47،021 اصابة، وسجلت شبه الجزيرة 5،129 حالة تعافي.

وسجلت الصين (دون اعتبار هونغ كونغ وماكاو)، حيث ظهر الفيروس أول مرة نهاية ديسمبر، إجمالي 81،008 إصابة (32 جديدة بين الجمعة والسبت) بينها 3،255 وفاة (7 جديدة) و71،740 حالة تعافي.

الدول الأكثر تضررًا بعد إيطاليا والصين هي إيران بـ1،556 وفاة من بين 20،610 اصابة، إسبانيا بـ1،002 وفاة من بين 19،980 إصابة، وفرنسا بـ450 وفاة من بين 12،612 اصابة، والولايات المتحدة بـ260 وفاة من بين 19،624 إصابة.

وسجلت وفيات أولى بالفيروس في الإمارات العربية المتحدة وليتوانيا وإسرائيل وباراغواي، وسجلت أول إصابة في زيمبابوي.

وبلغت حصيلة الإصابات في أوروبا 127،056 (6،028 وفاة)، وفي آسيا 95،565 اصابة (3،455 وفاة)، والشرق الأوسط 23،327 اصابة (1،581 وفاة)، والولايات المتحدة وكندا 20،360 اصابة (269 وفاة)، وأميركا الجنوبية والكاريبي 3،226 اصابة (35 وفاة)، وأوقيانيا 1،121 إصابة (7 وفيات) وإفريقيا 1،006 إصابة (26 وفاة).

واستقت مكاتب وكالة فرانس برس معطيات هذا الإحصاء من السلطات الوطنية المختصة ومعلومات المنظمة العالمية للصحة.

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