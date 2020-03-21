تشييع جثامين ضحايا انهيار عقار العزبة البحرية بحلوان

شيع أهالي العزبة البحرية بمنطقة حلوان، ضحايا حادث انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة.كانت قد أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، تشريح جثة ثلاثة أطفال توفوا في سقوط عقار قديم عليهم في منزل جدتهم التي أصيبت بكسر في الحوض وفي الظهر، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.كما قررت النيابة تشكيل لجنة هندسية من حي حلوان؛ لفحص عقار «العزبة البحرية» المنهار؛ وإعداد تقرير عن سلامته وأسباب سقوطه، وفحص العقارات المجاورة المتضررة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للجدة المصابة من مستشفى حلوان، والذي تبين إصابتها بكسور مختلفة في الجسم.كما قررت النيابة استدعاء صاحبة العقار المنهار، وشهود العيان حول الواقعة، ووالدة الأطفال.والأطفال الضحايا هم كلِ من: «مرام أسامة عبد العزيز، 5 سنوات، مروان، 10 سنوات، محمد، 10 سنوات».تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد انهيار منزل بـ«العزبة البحرية» بحلوان.على الفور، انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل للحفاظ على المارة وعلى سلامة الموجودين في الشارع.وتم إخلاء العقارات المجاورة، وانتشال جثث ٣ أطفال والعثور على جدتهم مصابة بإصابات بالغة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.