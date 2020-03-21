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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يضبط 1243 سلاحًا ناريًا خلال أسبوع

السبت 21/مارس/2020 - 01:59 م
الأمن العام
الأمن العام
مريم جبل - عمرو المزيدى
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهودها خلال أسبوع فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" عن ضبط (1243) قطعة سلاح نارى عبارة عن (1 رشاش – 109 بندقيات آلية – 224 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 72 مسدسًا – 837 فرد محلى الصنع – 3011 طلقة مختلفة الأعيرة– 1511 قطعة سلاح أبيض).

وضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلهما ( مسدس – 3 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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